محافظ القليوبية: رصف شارعي المدرسة اليابانية والأمل ببنها بتكلفة 8 ملايين جنيها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، أعمال رصف شارعي المدرسة اليابانية والأمل بمدينة بنها والجاري رصفهما ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 – 2022، للنهوض بشوارع المدينة وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق الداخلية لتحسين الخدمة المرورية بالشوارع.

وبدأ المحافظ، بتفقد أعمال رصف الشارع المؤدي إلي المدرسة اليابانية بقرية الرملة بطول 600 متر بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، حيث وجه بالاهتمام بوضع طبقة سطحية لتلافي الملاحظات الموجودة بأعمال الرصف الحالية، وعدم استلام الطريق إلا بعد مطابقته للمواصفات القياسية.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف شارع الأمل بمدينة بنها بطول 1 كم بتكلفة 6 مليون جنيه، مكلفا مديرية الطرق وشركة الكهرباء بالتنسيق لتركيب أعمدة الإنارة قبل البدء فى عمل طبقة الرصف النهائية، ومشددا على الشركة المنفذة بتكثيف دوريات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال.

وأكد المحافظ، على عدم السماح بوجود أي تعديات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية مع الاستفادة من كافة المساحات لتوسعة الطريق.

جانب من الجولة



رصف طريق المدرسة اليابانية ببنها



متابعة رصف الشوارع ببنها