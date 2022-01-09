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عضو تنسيقية الأحزاب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انطلاق منتدى شباب العالم

الأحد، 09 يناير 2022 07:06 م
عضو تنسيقية الأحزاب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انطلاق منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور زوسر تيتو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ورش الجلسات التحضيرية المنعقدة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، شارك فيها شباب من مختلف البلدان.
 
أضاف زوسر تيتو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أنه بالأمس تناولت الورش التحضيرية موضوعات التنمية المستدامة، وريادة الأعمال، وحياة كريمة، أما اليوم فكانت عن مستقبل التكنولوجيا ومواجهة التحديات البيئية، وستستمر بجانب افتتاح منتدى شباب العالم غدا.
 
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المشاركين في المنتدى منبهرين بالتنظيم، ومرونة الحوار مع المتحدثين وطرح الأفكار بجدية، مشيرا إلى أن التنوع الثقافي واختلاف وجهات النظر بطريقة حرفية وصحية يثري الحوار.
 
أردف زوسر تيتو، أن الحوار الذي يشهده منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، من الصعب وجوده في مكان آخر، مضيفا أن التنظيم أيضا يظهر بشكل مشرف، إضافة إلى أعمال التعقيم باستخدام الروبوت الذي نال إعجاب الجميع.

عضو تنسيقية الأحزاب

منتدى شباب العالم

عزة مصطفى

زوسر تيتو

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