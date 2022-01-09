طلاب النقل بالجيزة يؤدون امتحان الترم الأول وسط إجراءات احترازية.. صور

كتب محمود طه حسين

بدأت صباح اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، كما تابع سيد حمدان مدير إدارة العجوزة سير الامتحانات داخل اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة ونظافة اللجان بشكل خاص ونظافة المدرسة ودورات المياة بشكل عام.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول " نصف العام " للعام الدراسى 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة.

- صفوف النقل للمرحلة الابتدائية

الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد " والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022

-الصف الرابع الابتدائى " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022

- الصف الخامس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

- الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.