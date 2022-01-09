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التعليم: توقيت واحد للامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام بالترم الأول

الأحد، 09 يناير 2022 10:00 ص
التعليم: توقيت واحد للامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام بالترم الأول وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، موضحة أن الاختبارات تنطلق يوم 22 يناير الجارى وسط إجراءات احترازية ووقائية داخل لجان مؤمنة فى المدارس وبمتابعة وإشراف وزارة التربية والتعليم والإدارات والمديريات.
 
وأوضحت الوزارة، أن المدارس بدأت مراجعة البيانات الخاصة بأجهزة التابلت، وتحديثها استعدادا للاختبارات الإلكترونية، موضحة أن الامتحان يعقد على سيرفر المدرسة وشريحة التابلت ومن يتعرض لمشكلة تقنية يتم اختباره ورقيا.
 
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الامتحان الورقى والإلكترونى يعقد فى جلسة وتوقيت واحد، مضيفة أن الامتحان يعقد وفقا للتوقيت الذى تم الإعلان عنه فى جدول الاختبارات، وعلى الطالب توزع وقت الاختبار الإلكترونى والورقى ليناسب عدد الأسئلة، لافتة إلى أن الأسئلة المقالية لن تتخطى الـ" 3 أسئلة فى كل مادة لأنها تمثل ثلت الاختبار بما يعادل 30% ويتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية والمديريات وتصحح داخل المدارس على أن يتم تجميع نتيجة الطلاب فى الامتحان الورقى والإلكترونى وإعلان النتيجة من قبل الوزارة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوى العام

اخبار مصر

امتحانات الترم الاول

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