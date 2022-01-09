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السيطرة على حريق بجرار قطار 537 خط طنطا القاهرة فى المنوفية

الأحد، 09 يناير 2022 11:45 ص
السيطرة على حريق بجرار قطار 537 خط طنطا القاهرة فى المنوفية حريق بجرار قطار
المنوفية - محمد فتحى

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نشب منذ قليل حريق بجرار القطار رقم 537 المتجه من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الأمر الذى تسبب فى توقف حركة القطارات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بجرار القطار رقم 537المتجة من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الأمر الذى تسبب فى توقف حركة القطارات، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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