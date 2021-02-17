اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:43 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق بجرار قطار الركاب فى السويس

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:35 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بجرار قطار الركاب فى السويس حريق بجرار قطار الركاب في السويس
السويس_ سيد نون

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سيطر رجال الحماية المدنية في السويس، على حريق نشب في جرار قطار ركاب خط السويس- الإسماعيلية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سائق القطار يفيد حدوث حريق في عربة الجرار "الباور" الخلفية، عقب عبور القطار محطة أبو حلب الفرعية، قرب منطقة جنيفة شمال السويس.

ووجه العميد سامح بسيم مدير إدارة الدفاع المدني سيارتين إطفاء لموقع توقف العربة المشتعلة، إذ جرى فصلها عن باقي القطار الذي استكمل رحلته شمالا الى الإسماعيلية.

كما وجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات إسعاف تأمين طبي لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية حال وقوع إصابات.


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