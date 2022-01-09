أضرار تناول البيض مع الحليب.. أبرزها مشاكل الجهاز الهضمى

كتبت مروة هريدى

هل كنت تشرب الحليب بعد تناول البيض أو تخلط الاثنين معًا لبناء العضلات بشكل أسرع؟، سواء كنت تخطط لفقدان الوزن أو زيادته، فإن البيض والحليب هما نوعان من الأطعمة الأساسية التي توجد دائمًا في مخطط النظام الغذائي، ولكن هل فكرت يومًا ماذا يحدث عندما تخلط بين الإثنين؟، هو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

هل يمكنك مزج الحليب والبيض؟

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المحبوبة، ليس فقط لمذاقه وقوامه اللذيذ، ولكن أيضًا من أجل صحة أفضل، يحتوي كلًا من البيض والحليب على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتينات والأحماض الأمينية والكالسيوم، وهو أمر ضروري لنمو وتحسين أداء الجسم والدماغ، ولكن يُعتقد أن تناول شكلين من البروتين في نفس الوقت يمكن أن يؤثر على الهضم ويسبب الانتفاخ والشعور بعدم الراحة وآلام المعدة وحتى الإسهال، ومع ذلك، يتم استخدام البيض والحليب في الغالب معًا في الطهي والخبز.

هل يجب أن نأكل البيض والحليب معًا؟

لطالما كان تناول البيض مع الحليب محل نقاش، بينما يقول البعض أنه مفيد لتعزيز قوة العضلات، يعتقد البعض الآخر أن هذا الدمج يمكن أن يسبب عسر الهضم وحتى التهابات الجلد في بعض الحالات، ومع ذلك، فإن خلط البيض والحليب فى الخبز والطهى ليس له أي آثار جانبية، بدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي مزيج الاثنين بشكل طبيعي إلى تعزيز الحاصل الصحي مع تحسين مذاق وملمس الطعام، ومع ذلك، فإن قد يسبب تناول البيض النيء أو خلطه مع الحليب العديد من المشكلات الصحية.

ماذا يقترح الخبراء؟

يقترح الخبراء أن تناول البيض النيء أو غير المطبوخ أو خلطه مع الحليب يمكن أن يؤدي ببساطة إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، حيث يؤثر على الهضم وقد يسبب أمراضًا مثل السالمونيلا، فهذه الممارسة المتمثلة في الجمع بين الحليب والبيض النيء يمكن أن تسبب التسمم الغذائي وكذلك نقص البيوتين وهو فيتامين (ب 7)، وهذا يحدث عندما ترتبط البروتينات في البيوتين بمركبات البيوتين وتعيق امتصاصه في الجسم، هذا هو السبب في أن خلط البيض النيئ مع الحليب فكرة سيئة.

غالبًا ما يستهلك الأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات البيض النئ والحليب لنمو العضلات والجسم بشكل أسرع، ولكن هذا يمكن أن يزيد أيضًا من خطر تعرضهم لارتفاع مستويات الكوليسترول على المدى الطويل، وبالتالي، إذا كنت تسعى بالفعل إلى بناء جسم قوي وتحسين الصحة العامة، فمن الأفضل تناول البيض والحليب المطبوخين، ولكن تأكد مما إذا كنت تريد تجنب أي مشاكل في الهضم وصحة الأمعاء، فمن المقترح الحفاظ على فجوة ساعة بين تناول نوعين من البروتين.



الجمع بين نوعين من البروتين يسبب مشاكل صحية