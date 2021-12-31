كيف تتناول البيض كوجبة صحية منخفضة السعرات الحرارية

كتبت إيناس البنا

البيض من الأطعمة الغنية بالكوليسترول، والذي يوجد في معظمه داخل الصفار، ومن ناحية أخرى، فإن بياض البيض أخف بكثير من حيث محتوى الكوليسترول والسعرات الحرارية.

يعتبر بيض الدجاج مصدرًا للبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول بشكل طبيعي، ولكن لا يبدو أن الكوليسترول الموجود في البيض يرفع مستويات الكوليسترول كما تفعل الأطعمة الأخرى المحتوية على الكوليسترول.

فوائد البيض



وفقًا لـ"مايو كلينك "يعتبر البيض عنصرًا ممتازًا للحفاظ على الوزن لأنها توفر بروتينات عالية الجودة، في الواقع ، ستعطي إحساسًا جيدًا بالشبع وستحتوي فقط على 128 سعرة حرارية لكل 100 جرام، علاوة على ذلك ، يحتوي البيض على جرعة ممتازة من فيتامين أ الذي يساعد على نمو الأسنان والشعر، ومع ذلك ، فإن الكمية الموجودة فيه تختلف من العلف المقدم للدجاج وأسلوب الحياة الذي يقوده.

يوجد أيضًا لوتين وزياكسانثين، وهى من المغذيات المفيدة لصحة العين. علاوة على ذلك ، يعد البيض أحد الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية لدى الأطفال، لهذا سيكون من الأفضل استشارة طبيبك قبل تناولها. أخيرًا ، نظرًا لكونه طعامًا قابل للتلف بسهولة، سيكون من الأفضل الاستفسار عن أفضل طريقة للحفظ. في الواقع ، لا يكاد أحد يعرف ، لكن يجب ألا تضع البيض في أبواب الثلاجة.

كيف تتم مراقبة الاستهلاك الآمن والصحي للبيض؟



لو كنت تبحث عن طريقة منخفضة السعرات الحرارية لاستهلاك البيض، فإليك بعض النصائح المفيدة.