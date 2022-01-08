8 معلومات عن مسرح دولت أبيض بجامعة القاهرة.. مساحته 2450 مترا ويتضمن صالتى عرض

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت أعمال إنشاء مسرح دولت أبيض بالمدينة الجامعية، وفيما يلى ينشر اليوم السابع أبرز 10 معلومات هامة عن المسرح:

1 - يعد مسرح دولت أبيض أحد المشروعات الثقافية الكبرى التي تنفذها الجامعة ليكون منارة تدعم رسالة الفن الراقي وتساهم في إحداث نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، وتقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.

2 - يقام مسرح دولت أبيض على مساحة 2450 مترا.

3 - يتكون المسرح من 7 طوابق.

4 - يضم 6 قاعات vip، وصالتي عرض للجمهور، وقاعات للبروفة.

5 - يضم المسرح سعة استيعابية 600 كرسى.

6- يساعد على خلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وتقديمهم للمجتمع.

7- وضع الدكتور محمد الخشت حجر أساس مشروع مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية في مايو 2020.

8- يأتى إنشاء المسرح ضمن جهود جامعة القاهرة فى دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب التي تجعل ساحتها خالية من أى فكر متطرف.