اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 02:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب جامعة القاهرة تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية x 10 معلومات

الخميس، 06 يناير 2022 01:00 ص
لطلاب جامعة القاهرة تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية x 10 معلومات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد كليات جامعة القاهرة لماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" تفاصيل والمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال الامتحانات وأهمها:-
 
 
1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل
 
2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته
 
3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار
 
4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب
 
5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب
 
6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة
 
7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة
 
8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية
 
9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه
 
10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
 

جامعة القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الاول

اخبار مصر

الخشت

امتحانات التيرم الاول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة