لطلاب جامعة القاهرة تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية x 10 معلومات

كتب محمد صبحى

تستعد كليات جامعة القاهرة لماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" تفاصيل والمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال الامتحانات وأهمها:-

1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل

2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته

3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار

4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب

5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب

6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة

7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة

8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية

9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه

10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.