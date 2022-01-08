كتب محمد جمال

قالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بشرى مداح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أمس الجمعة، إن بلادها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" الذى تنتجه شركة "ميرك" لعلاج كورونا.



وسجلت وزارة الصحة المغربية أمس الجمعة، 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعاً من 6050 الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.



كما سجلت 13 وفاة جديدة، مقارنة مع 11 الخميس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 14896 حالة.

يذكرأن، أجازت الهند، الاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" الذى تنتجه شركة "ميرك" الأمريكية للأدوية، بالإضافة إلى لقاحى "كوفاكس" و"كوربيفاكس" المحليين.