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ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية لـ412 ألف طن نوفمبر الماضى

السبت، 08 يناير 2022 05:00 ص
ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية لـ412 ألف طن نوفمبر الماضى ركاب القطارات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفع إجمالي البضائع المنقولة بالسكك الحديدية في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الكمية نحو 412.9 ألف طن مرتفعا من 408.7 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت نحو 4.2 ألف طن.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الكمية المنقولة بلغت 427.7 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 421.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة طفيفة أيضا بلغت نحو 5.8 ألف طن، أما بالنسبة إلى عدد الركاب، فقد بلغ الإجمالي نحو 26.6 مليون راكب في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 27.9 مليون راكب في نفس الشهر عام 2020، بينما كان عدد الركاب في شهر أكتوبر الماضي نحو 21.2 مليون راكب، مقابل 20.4 مليون راكب في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 800 ألف راكب.

وشهدت ايرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية نحو 280.3 مليون جنيه فى شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 247.5 مليون جنيه فى شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 32.8 مليون جنيه، وفي أكتوبر الماضي سجلت الإيرادات الإجمالية نحو 296.1 مليون جنيه، مقابل 265.1 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2020.


نقل البضائع

السكك الحديد

جهاز الإحصاء

ركاب السكك الحديد

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