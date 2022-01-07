اليوم السابع
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إيرادات السكك الحديدية ترتفع إلى 280 مليون جنيه نوفمبر الماضى

الجمعة، 07 يناير 2022 07:00 ص
إيرادات السكك الحديدية ترتفع إلى 280 مليون جنيه نوفمبر الماضى السكك الحديدية
كتب مدحت عادل

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شهدت ايرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية نحو 280.3 مليون جنيه فى شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 247.5 مليون جنيه فى شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 32.8 مليون جنيه.
 
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الإيرادات تواصل ارتفاعها منذ فترة، حيث سجلت الإيرادات الإجمالية فى شهر أكتوبر الماضى نحو 296.1 مليون جنيه، مقابل 265.1 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2020.
 
شهدت ايرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية نحو 280.3 مليون جنيه فى شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 247.5 مليون جنيه فى شهر نوفمبر من العام الماضى 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 32.8 مليون جنيه.
 
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الإيرادات تواصل ارتفاعها منذ فترة، حيث سجلت الإيرادات الإجمالية في شهر أكتوبر الماضى نحو 296.1 مليون جنيه، مقابل 265.1 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2020.

ايرادات

اخبار الإقتصاد

السكك الحديد

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