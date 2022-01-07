4 خطوات تخلصك من 10 كيلو من وزنك فى أسبوعين

كتبت مروة هريدى

مفتاح إنقاص الوزن هو التركيز على الأطعمة المغذية الأكثر فاعلية، بدلاً من حساب السعرات الحرارية، وتعد السمنة من أبرز الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب، وفيما يلى طرق سهلة يمكن أن تساعدك على خسارة ما يقرب من 10 كيلو جرامات من وزنك في أسبوعين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تناول الدهون الصحية فقط

لم يكن التخلى عن الدهون تمامًا هو الحل لفقدان الوزن أو اكتساب الصحة، لكن تناول الدهون الصحية والجيدة في كل وجبة سيسمح لجسمك بالتكيف مع الدهون بحيث تصبح الدهون هي الوقود الأساسي الذي يستخدمه جسمك للحصول على الطاقة، كما يساعدك استهلاك الدهون أيضًا على الشعور بالشبع لفترات أطول وتناول كميات أقل من الأطعمة خاصة غير الصحية.

تقليل السكر

مع أنماط حياتنا التي لا تترك وقتًا للراحة أو لتنفس الصعداء، فقد اعتدنا على استهلاك الأطعمة المصنعة لتوفير الوقت وإشباع آلام الجوع لدينا، وهى عادة غير صحية تأخذنا بعيدًا عن أسلوب حياة صحى، لذلك يعد تجنب هذه الوجبات التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر خطوة نحو أسلوب حياة صحي يدعم فقدان الوزن.

احصل على قسط كافٍ من النوم

يساعدنا النوم على الاسترخاء وتجديد شبابنا، فالنوم الجيد لمدة ثماني ساعات يساعد خلايانا على الإصلاح بشكل جيد والجسم يكافئ جهودنا بشكل جيد، سيساعد ذلك العضلات على التجدد والتطور بشكل صحيح وممارسة التمارين بشكل جيد وتحقيق أقصى استفادة منها.

تمرن لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا

ممارسة الرياضة أمر لا بد منه لفقدان الوزن لكن الحرص على ممارسة التمارين الرياضية كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل يسرع عملية فقدان الوزن لأنه يحسن عملية التمثيل الغذائي ويزيد من المرونة ويسمح للجسم بالحصول على الشكل الصحيح، وتأكد من التركيز بشكل متساوٍ على تمارين القلب والأثقال.



الجوز من الدهون الصحية

ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا