المرور يضبط 532 مخالفة مرورية بطرق أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 532 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 76 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفوري في 84 مخالفة وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 45 مسببات الحوادث وسحب تراخيص 100 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 115 مخالفة متنوعة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.