المرور يضبط 538 مخالفة وحالتى تعاطى أفيون بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 538 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 77 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفورى فى 74مخالفة وتحرير 115 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 45 مسببات الحوادث وسحب تراخيص 105 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص عن 2حالة إيجابية لتعاطى الأفيون وتباشر النيابات المختصة التحقيق.