الكشف وتوفير العلاج لـ1580 مواطنا بقرية براوة فى بنى سويف ضمن "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية بقرية براوة مركز اهناسيا، مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة" ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1583مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 75، معمل طفيليات 34،حالات الأشعة 9 ،استصدار 5 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 40 حالة.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى ، سلامة الغذاء ، سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر ، أضرار ختان الإناث ، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 104 مواطناً.

من جهته أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.