كنيسة العذراء مريم بالأقصر تقيم قداس عيد الميلاد برئاسة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء اليوم الخميس، بفعاليات عيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء إحتفالية ومشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي، كما شارك فى القداس عدد من أطفال الكنيسة وسط أجواء إحتفالية مميزة.

ومن جانبه ترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل، والقس ابراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتي تنتهي في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.

وقامت الأجهزة الامنية، بغلق الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمن تماماً، وذلك بناءاً علي توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتحت اشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية .

ومن جانبه تفقد اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد حسين رئيس المباحث، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، إجراءات تأمين كنائس وأديرة مركز ومدينة جنوب الأقصر .

وتم أنتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسئولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش وتأمين الأحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات، ويأتى ذلك في إطار خطة تأمين كنائس وأديرة المحافظة خلال فترة الإحتفالات، ومراقبة جميع الشوارع المؤدية إليها بكاميرات المراقبة، والتمشيط المستمر للشوارع بإستخدام الكلاب البوليسية المدربة، للتأكد من خلوها من أي مواد قابلة للانفجار.



الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت بفعاليات القداس



الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت خلال القداس



الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت يترأس قداس عيد الميلاد



جانب من احتفالات الكنيسة بقداس عيد الميلاد



قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة الأنبا يواقيم