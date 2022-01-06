اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 11:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية

الخميس، 06 يناير 2022 11:16 م
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية
هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ أقباط محافظة أسيوط مراسم وطقوس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في الكنائس والإيبراشيات، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 
 
وكان الآلاف من الأقباط قد توافدوا علي الكنائس والإبراشيات والأديرة بمراكز وقرى المحافظة وذلك لأداء القداس والاحتفال بالعيد وسط تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث لا يسمح إلا بالدخول بالكمامة كشرط لدخول الكنائس لمواجهة فيروس كورونا. 
 
واستقبل القائمون على شئون الكنيسة من شماسين وخدام والآباء الكهنة الأقباط المصلين بالكنائس وذلك لإقامة الصلوات وترديد الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة بالعيد بالإضافة إلى الاحتفالات المصاحبة لذلك.
 
وفي سياق متصل تقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أملا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء ويرفع الوباء والبلاء وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام وأن تحيا مصر دائمآ بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة مؤكدًا قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط وهذا ما شهدته مصر على مر العصور.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على دور الجامعة التنويرى والثقافى فى إنحاء المجتمع المحيط وإيمانها التام بدعوة مختلف الأديان والشرائع السماوية إلى نشر المحبة والسلام وروح التالف والإخوة بين سار أطياف البشر والبعد عن الأفكار المتطرفة والهدامة وهو ما تعمل الجامعة على تعزيزه داخل نفوس منتسبيها وخاصةً من الطلاب فى إطار جهودها الهادفة إلى بناء الوعى الفكرى على نحو سليم ووطنى لدى الشباب.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط إلى عدد من كنائس وأديرة أسيوط لتقديم التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتي رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى، والدكتور مصطفى السعيد الأستاذ المتفرع بقسم طب الأطفال، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة ولفيف من القيادات الجامعية .

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن جدول زياراته اليوم بدأ بالتوجه  إلى الأنبا يوأنس مطرانية أبنوب حيث كان في استقبالهم الأنبا لوكاس ثم  الكنسية الإنجيلية الثانية و التي يترأسها القس رفيق أعقبها  التحرك إلى الكنسية الإنجيلية الأولى والتى استقبلهم فيها القس باسم ويصا ثم تم  التوجه إلى مطرانية الكاثوليك وكان فى استقبالهم الأنبا كيرلس  وليم .

ومن جانبهم أشاد القساوسة وقادة كنائس أسيوط خلال لقائهم برئيس الجامعة والوفد المرافق له بمكانة جامعة أسيوط والتى تعد فخر محافظات صعيد مصر وما تقوم به من دور وطنى وخدمى فى مختلف المجالات العلمية والمجتمعية بصفة عامة ومستشفياتها الجامعية بصفة خاصة التى تعد الملاذ والملجأ لملايين المرضى سنوياً من مختلف المحافظات.

أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (1)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (2)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (3)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (4)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (5)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (6)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (7)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (8)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (9)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (10)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (11)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (12)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (13)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (14)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (15)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (16)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (17)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (18)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (19)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (20)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (21)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (22)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (23)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (24)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (25)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (26)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (27)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (28)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (29)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (30)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (31)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (32)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (33)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (34)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (35)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (36)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (37)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (38)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (39)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (40)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (41)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (42)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (43)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (44)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (45)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (46)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (47)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (48)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (49)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (50)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (51)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (52)
 
أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية (53)
 

عيد الميلاد

اخبار أسيوط

اخبار مصر

اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة