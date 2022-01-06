أقباط أسيوط يقيمون قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية

وكان الآلاف من الأقباط قد توافدوا علي الكنائس والإبراشيات والأديرة بمراكز وقرى المحافظة وذلك لأداء القداس والاحتفال بالعيد وسط تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث لا يسمح إلا بالدخول بالكمامة كشرط لدخول الكنائس لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبل القائمون على شئون الكنيسة من شماسين وخدام والآباء الكهنة الأقباط المصلين بالكنائس وذلك لإقامة الصلوات وترديد الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة بالعيد بالإضافة إلى الاحتفالات المصاحبة لذلك.

وفي سياق متصل تقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أملا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء ويرفع الوباء والبلاء وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام وأن تحيا مصر دائمآ بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة مؤكدًا قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط وهذا ما شهدته مصر على مر العصور.