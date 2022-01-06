ضبط لحوم غير صالحة وبدون أختام فى حملة على 3 منشآت سياحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة للتفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وخلال الحملة تم المرور على 3 منشآت سياحية، وتم إعدام 15 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة و"حواوشي"، كما تم ضبط كمية 17 كيلوجرام لحوم بقرى ذبح خارج المجزر وتوجد عليه اختام غير حكومية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ اللازم قانونياً.

كما تم ضبط كمية 33 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام داخل محل بيع المجمدات، وبياناتها كالآتي 15 كيلوا جرام شحوم حيوانية غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و9 كيلو جرام من قطع كبدة مجمدة مستوردة غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 5 كيلو جرام كبده وقوانص وصدور فراخ منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 4 كيلو جرام من لحوم الخنازير مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ثلاجة بها كمية 500 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة وحواوشي ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية مع تغيير في الخواص الطبيعية وتنبعث منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وأكد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة لضبط أي مخالفات أو تلاعب في المواد الغذائية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء المطروح في الأسواق.



الطب البيطرى يضبط 69 كيلو لحوم غير صالحة وبدون أختام



ضبط 69 كيلو لحوم غير صالحة وبدون أختام