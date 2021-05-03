اليوم السابع
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وخطوات اختيار السمك المملح الأفضل..

مدير بيطرى الأقصر يكشف تفاصيل ضبط 227 طنا من الفسيخ والملوحة قبل شم النسيم

الإثنين، 03 مايو 2021 01:00 ص
مدير بيطرى الأقصر يكشف تفاصيل ضبط 227 طنا من الفسيخ والملوحة قبل شم النسيم فسيخ فاسد - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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كشف الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن بعض النقاط المهمة أثناء شراء الأسماك المملحة خلال احتفالات شم النسيم، وذلك للتفريق بين الأسماك الفاسدة والصالحة للاستهلاك الآدمي لتجنب حدوث أي حالات تسمم، والتي قد تحدث من بعض أنواع الاسماك الفاسدة ومن اهمها التسمم بـ«الكوليستريديم بوتيولينم». 

وأضاف الدكتور محمد بشار، أنه مناسبة اعياد الربيع  يتجه الكثير من المواطنين إلى شراء الاسماك المملحة لتناولها يوم  عيد شم النسيم، لذلك في حالة ظهور الأعراض يجب نقل المصاب فورا لأقرب مستشفى لإعطائه المصل المضاد لهذه السموم. 
 
وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر، انه بالإمكان تناول الاسماك المملحة كالعادة الفرعونية  القديمة ولكن بشروط تحمى الجميع من الضرر،موضحاً أنه تولي مديرية الطب البيطري اهتماماً خاصاً بهذا الشأن خلال هذه الفترة، حيث كثفت حملات المرورعلي محلات بيع وتداول الاسماك المملحة بالمحافظة بدأت من الاسبوع الماضي، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتكثيف الحملات التفتيشية للمرور علي محلات بيع وتداول الأسماك المملحة، وكذلك محلات بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ووفقاً لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
 
وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محضر بإجمالي وزن 227.5 كيلو جرام أسماك مملحة فاسدة، وكذلك 1 محضر دهون ومصنعات لحوم باجمالي وزن 16.700كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 


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