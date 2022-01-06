جونسون يجدد دعمه للخطة "ب" ضد أوميكرون.. ويؤكد: كنت محقا فى رفض قيود إضافية

كتبت: نهال أبو السعود

أصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن قيود الخطة "ب" كانت تساعد في التخلص من موجة أوميكرون حيث قال داونينج ستريت إن أكثر من 20 مؤسسة هيئة الصحة الوطنية دخلت في أعلى مستوى تأهب للتعامل مع موجة الإصابات الجديدة.

أخبر رئيس الوزراء بوريس جونسون أعضاء البرلمان أنه كان محقًا في مقاومة فرض مزيد من قيود كورنا الأكثر صرامة قبل عيد الميلاد ، بعد أن وافق مجلس الوزراء على إبقاء القيود المحلية الحالية سارية ، مع تخفيف قواعد اختبار السفر، لكن حالات الدخول إلى المستشفيات استمرت في الارتفاع ، جنبًا إلى جنب مع معدلات الحالات ، حيث أثر نقص الموظفين في هيئة الصحة الوطنية.

في مجلس العموم ، قال جونسون إن حالات دخول المستشفى "تتضاعف كل تسعة أيام" و "نشهد أسرع نمو في حالات كوفيد التي عرفناها على الإطلاق"، وأضاف أن الحالات تتضاعف أسبوعيا بين من هم فوق الستين.

لكنه قال إن تدابير الخطة ب - بما في ذلك الاستخدام الأوسع لأقنعة الوجه والتوجيه للعمل من المنزل - كانت "تساعد في التخلص من موجة اوميكرون ، مما يؤدي إلى إبطاء الانتشار ، وتخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية وشراء الوقت لحملة الجرعات المعززة.

ستتم مراجعة القيود مرة أخرى قبل أن تنتهي صلاحيتها في 26 يناير وستتطلب تمديد التصويت في مجلس العموم إلى ما بعد ذلك التاريخ ، وهو أمر قد يرى رئيس الوزراء مرة أخرى يواجه ثورة كبيرة في حزب المحافظين.

وأشارت الأرقام الى ان عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات وصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير من العام الماضي.

وقال كريس هوبسون ، الرئيس التنفيذي للهيئة التي تمثل الصناديق الصحية ، إن المستشفيات تعرضت لثلاث مشكلات في وقت واحد - الأعداد المتزايدة من حالات الاستشفاء والموظفين والقضايا غير المتعلقة بـكورونا التي كانت موجودة قبل الوباء.