غيرى عاداتك فى 2022 للحصول على بشرة نضرة.. أطعمة مهمة

كتبت مروة هريدى

نأمل جميعًا ونرغب في الحصول على بشرة صحية ومتجانسة وخالية من البثور والتجاعيد، حيث تمنحنا البشرة الأكثر صحة شعورًا بالثقة، ومع ذلك، نظرًا لعوامل معينة مثل التلوث ونمط الحياة غير الصحي والأضرار التي تسببها أشعة الشمس فقد أدركنا جميعًا أننا بحاجة إلى العمل من أجل تحقيق أهداف العناية بالبشرة، وبصرف النظر عن اتباع روتين جيد للعناية بالبشرة، فإن النظام الغذائي الذي نتبعه له تأثير كبير على بشرتنا أيضًا.

وحول ذلك يرصد تقرير موقع "Healthline" 12 عنصرًا غذائيًا يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي من أجل الحصول على بشرة صحية في العام الجديد.

البيض

يحتوي البيض على بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تجعل الجلد أكثر صحة، حيث يحتوي على البروتينات والفيتامينات واللوتين، التى تحافظ على رطوبة الجلد وإصلاح الأنسجة.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على معادن مثل النحاس والزنك والحديد التي تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، ويساعد تناول الشوكولاتة الداكنة أيضًا في تقليل أضرار أشعة الشمس على البشرة ويتركها بملمس ناعم.

الأفوكادو

تعتبر هذه الفاكهة مصدرًا غنيًا بفيتامين سى و هـ مما يساعد في تحقيق هدف الحصول على بشرة صحية، حيث تساعد الفيتامينات والدهون الموجودة في الأفوكادو في إصلاح البشرة وعلاج حالات مثل حب الشباب والأكزيما وتقليل التجاعيد وجعل الجلد يبدو أكثر تناسقًا.

عين الجمل

الجوز أو عين الجمل غنى بفيتامينات ب التى يمكن أن تساعد في تقليل التجاعيد وإعطاء البشرة لونًا موحدًا.

اللوز

اضيفى اللوز إلى نظامك الغذائي للوقاية من البقع الداكنة لأنه غني بفيتامين E الذي يوفر الترطيب المطلوب للبشرة.

الكاجو

غني بفيتامين E والسيلينيوم والزنك، حيث يمكن أن يكون الكاجو وسيلة جيدة للحصول على بشرة أكثر صحة وسعادة، يساعد السيلينيوم وفيتامين هـ في تقليل الالتهاب ويساعد الزنك في تجديد مناطق الجلد التالفة.

الفستق

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق في تقليل حب الشباب، كما يتحكم في الملمس الدهني للجلد ويساعد البشرة على أن تبدو أكثر تناسقًا.

بذور الشيا

يمكن أن يؤدي نقص بذور الشيا في النظام الغذائي إلى جفاف الجلد، وذلك لأن بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي يمكن أن تساعد في توفير التغذية المطلوبة للبشرة.

الحمص



الحمص غني بالمغنيسيوم وهذه الخاصية تساعد في تحقيق ملمس ناعم للبشرة عن طريق تقليل التجاعيد، كما يساعد الزنك الموجود في الحمص أيضًا في إزالة ندبات حب الشباب.

الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين التي يمكن أن تقلل من عملية شيخوخة الجلد وتوفر الحماية من أضرار أشعة الشمس.

الكيوي

يحفز الكيوي دوران الأكسجين وبالتالي يساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء، كما تحتوى على البوتاسيوم الذي يحمى البشرة من الجفاف ويجعلها تبدو أكثر صحة.

الشاي أخضر

يتكون الشاي الأخضر من خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التي يمكن أن توفر الحماية للبشرة، ويحميها من البثور وحب الشباب وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وبالتالي توفير ملمس ناعم للبشرة.



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