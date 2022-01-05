اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الأربعاء، 05 يناير 2022 09:00 م
حبس متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج أموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة، حبس متهمين 4 أيام احتياطيًا، لاشتراكهما مع اثنين هاربين، في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير، من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. 
 
 
 
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، واستيلائهم على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيلا، زاول نشاطا واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .
 
 
 
وتقدمت إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية، ببلاغ للجهات الأمنية، وقدمت تفويض عن 12 شخصا آخرين يحملون (جنسيات مصرية وأجنبية) وأقرت بتضررهم من "شخصين" يحملان جنسية إحدى الدول (مسئول عن شركة للسفر والهجرة، غادر البلاد إلى دولته- وشـريك بذات الشركة "غادر البلاد إلي دولة أجنبية").. لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران (مدير بشركة للإستثمار العقارى- شريك بذات الشركة "له معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأقرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافا بأن المبالغ المالية المسـتولى عليها بحوزة المتهمين الهاربين.
 
 
 
 

تسفير المواطنين

هجرة غير شرعية

تزوير

سفر للخارج

تهريب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"النصب باسم الوظيفة".. شركات النصب على راغبى السفر والعملة بالخارج.. 59 قضية خاصة بتسفير المواطنين وتزوير أوراق العمل خلال شهر.. والنيابات المختصة تحقق فى الوقائع وتأمر بحبس المتهمين وضبط الهاربين

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 11:00 م

النصب بانتحال الصفة.. 59 قضية بزعم تسفير مواطنين وتزوير أوراق العمل خلال شهر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:00 م

النيابة تحقق مع سيدة وزوجها لاستيلائهما على أموال الشباب بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج.. التحريات: المتهمان حاولا تسفير المواطنين لأوروبا بطرق غير شرعية وزورا أوراق هجرتهم للخارج

الإثنين، 23 مارس 2020 11:00 م

تجديد حبس مستريح تسفير المواطنين 15 يومًا لاستيلائه على مليون ونصف

الأحد، 22 ديسمبر 2019 03:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة