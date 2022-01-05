"ثقافة الأقصر" تناقش التفكك الأسرى وأثره على المجتمع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت حلقة بحثية بعنوان "التفكك الأسرى وأثره على المجتمع" أدارها خالد حلمى، شارك فيها الدكتور صلاح سعد، والدكتور النوبى عبد الراضى، والدكتور أحمد عبد الراضى، ودارت حول التفكك الأسرى أثاره وأسبابه والحلول والجوانب الإجتماعية والنفسية وأثرها فى التماسك الأسرى، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "الفن الشعبى" وتحدث خالد حلمى عن تعريف الفن الشعبى ونشأته ومقتطفات من الفن الشعبى.

وأقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع الإعاقة العقلية"، وتحدث محمد عبدالموجود عن التنبة لطریقة الکلام والمصطلحات والبعد عن الجمل الطویلة وإختیار الکلمات البسیطة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الأقصر تراث وحضارة"، وتحدث محمود سمير عن التسمية والتاريخ والمعالم السياحية والطبيعية والبر الشرقي والغربي وأن الأقصر لها طابع خاص وفريد، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكي بعنوان "الرجل الحكيم" سردتها نجوى جمعة.

ونظم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "يوم التضامن الإنساني" وتحدث الشيخ محمد على، عن الإحتفال باليوم العالمى للتضامن الإنساني يكون فى الثلث الأخير من شهر ديسمبر لأن التضامن فيه قيمة عظيمة بين الشعوب والناس وحث القرآن والسنة على التضامن وأهمية تحقيقه، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "الأخلاقيات فى المجتمع المسلم" ألقاها الشيخ على محمد، حيث تحدث عن الأخلاق الرفيعة والمجتمع المتحضر والرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة للتحلي بالأخلاق، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "كارت معايدة بمناسبة الإحتفال بأعياد الميلاد المجيد" نفذها فيصل عبدالعزيز.

كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "الغزال الطيب والذئب الخائن" سردتها أسماء محمود، بجانب ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة بعنوان"البلطجة"، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسم حر تنفيذ نجوي أبو الفضل، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة رسم حر تنفيذ أحمد أمين.



حضور فعاليات قصور ثقافة الأقصر



فعاليات المحاضرات داخل قصور ثقافة الأقصر