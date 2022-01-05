محاضرات للأطفال والشباب حول "التلوث البيئى" وعرض إنشاد دينى بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

وفى هذا الصدد، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التلوث البيئى مفهومه ومصادره ودرجاته وأشكاله" وتحدث عمرو عبد الصبور عن مفهوم التلوث البيئى مصادره وأشكال التلوث البيئى، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان "سلسلة تعليم التفصيل بالباترون الجيبة الدبل كلوش" وأوضحت مروة محمود شرح عملي لقص الجيبة الدبل كلوش، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "شرح برنامج الرسم الهندسي اوتكاد Auto cAD رسم النقطة و رسم الحلقة" وأوضح الدكتور وائل أبو المجد شرح برنامج الرسم الهندسي رسم النقطة ورسم الحلقة.

وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ياسر حسن، وألقى قصيدة بعنوان "صفو لي يامن رايتم الحب ليلآ"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة تعليم الخط العربي للأطفال بمدرسة الحرية الابتدائية وتعليم الأطفال أنواع الخطوط وكيفية تنسيق الكتابة تنفيذ المدربة سلوي جاد الكريم، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية لشاعر العامية حمدي رسلان، وألقى خواطر بعنوان "شايلة صورتي ليه"، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية إنشادية للشاعر يحي بحر، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "نبذة عن حياة العقاد" ألقاها حسن صالح، وكذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "نهايات الكذاب" تأليف إسماعيل عبد الفتاح سردتها أمنية عبد العال محمد.



قصر ثقافة حوض الرمال يعد ورشة تعليم الخط العربي للأطفال



محاضرات لدعم الأطفال والشباب حول التلوث البيئى