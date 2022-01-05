السكرتير العام للمنيا يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة الصناعية

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الحالة العامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مدى كفاءتها والوقوف على الاحتياجات الفعلية، مع عرض تقارير متابعة ميدانية لوضع خطة عاجلة لرفع كفاءتها حال وجود ملاحظات.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تفقد السكرتير العام، بحضور المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، منها محطة المياه الرئيسية، وحوض الأبار الارتوازية ومحطة الصرف الصحي الرئيسية، وكذلك أعمال التطهير ببرك الأكسدة.



وأكد "سعيد"، أنه سيجرى عرض كافة المعوقات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المحطات التي تحتاج لرفع كفاءتها، مشيراً إلى أن هناك متابعة ميدانية لكافة القطاعات الخدمية بصفة العموم، لرصد المعوقات التي تواجه مسار التنمية، والعمل على إيجاد حلول سريعة للتغلب على تلك المعوقات وتحقيق الصالح العام للمواطنين.