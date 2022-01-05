اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 12:55 م
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محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم الصحراوى الغربى.. صور

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:28 م
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم الصحراوى الغربى.. صور محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بالصحراوى الغربى
المنيا -حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ، حالة المصابين في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8، بمستشفى المنيا العام، حيث أسفر الحادث عن وفاة اثنين وإصابة 10 أشخاص.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه المحافظ الشكر للأطقم الطبية على ما يبذلوه من جهد في عملهم خلال الفترة الأخيرة.

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بالصحراوى الغربى (2)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بالصحراوى الغربى
 
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بالصحراوى الغربى (3)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين 
 
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بالصحراوى الغربى (4)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث التصادم

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بالصحراوى الغربى (5)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم بالصحراوى الغربى

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