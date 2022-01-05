السجن 3 و7 سنوات وغرامة 1.5 مليون جنيه للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، والسجن 3 سنوات لإثنين آخرين وغرامة نصف مليون جنيه، ومصادرة الأثر والتحفظ علي الأجهزة المضبوطة، لإدانتهم في القضية رقم 8510 لسنة 2021 جنايات مركز أولاد صقر، بالحفر والتنقيب بقصد الحصول على الآثار وإخفاء أثرا متحصلا من الجريمة.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، ورئاسة المستشار دكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية لشهر يوليه من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث شرطة الآثار، بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

كشفت التحقيقات أكدتها تحريات مباحث شرطة الآثار صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها كل من " م . ع . إ" 52 عاما موظف سابق ومقيم بإحدى قري المركز ، و " ر . ع . ح " 46 عاما عامل في مخبز ومقيم صان الحجر، و " ع . ع . ح " ، و " إ . م . ح " ، و ح . ال . ال " ، وبالإنتقال لمحل الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين العثور علي حفرة دائرية بداخلها إسطوانة من الفيبر ، وسلم خشب، وأنها تبعد عن أقرب منطقة أثرية نحو 300 متر ، كما تم العثور علي قطعة حجرية يشتبه في أثريتها، وبفحصها بمعرفة مفتشي الآثار تبين أنها قطعة من الحجر الجيري مستطيلة الشكل وتخضع لقانون حماية الآثار.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.