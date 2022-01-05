المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة هيروين وسلاح نارى بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، و المستشا دكتور مصطفي بلاسي،رئيس بالمحكمة ، وعضوية المستشار أحمد سمير ، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 3765 لسنة 2021 جنايات مركز أولاد صقر، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر ، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بضبط " ح . ح . إ " 24 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز ، وذلك نفاذا لإذن النيابة العامة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 20قصاصة ورقية لجوهر الهيروين المخدر ، كما عثر بكمر بنطاله علي سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواحهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.