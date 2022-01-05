اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 12:54 م
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إزالة 4 مخالفات تعد على أرض زراعية بمدينة أرمنت

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:08 م
إزالة 4 مخالفات تعد على أرض زراعية بمدينة أرمنت المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة مكبرة لإزالة التعديات فى المهد، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 4 مخالفات تعد على أرض زراعية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التصدى بكل حسم فى مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

 

وأوضح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، بأن المخالفة الأولى كانت تعدى على أرض زراعية بعمل قواعد و19 عامود خرسانى على مساحة 175م بناحية حوض أبو العافية الغربي إصلاح الوابورات وتمت إزالة جميع الاعمدة على كامل المسطح، والمخالفة الثانية عبارة تعدى بالحفر استعدادا لعمل سملات خرسانية على مساحة 175م بناحية حوض الخميس إصلاح الوابورات وتمت الإزالة فى المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.

 

أما المخالفتين الثالثة والرابعة تعدى على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على إجمالي مساحة 350م بناحية حوض الخميس إصلاح الوابورات وتمت الإزالة فى المهد على كامل المسطح، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

 

وأكد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، على استمرار المتابعة الدورية على مدار اليوم لضمان رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وازالتها في المهد.


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