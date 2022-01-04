مكتبة الإسكندرية تصدر عددا جديدا من "ذاكرة مصر"

الإسكندرية أسماء على بدر

أصدرت مكتبة الإسكندرية العدد 46 من مجلة "ذاكرة مصر" التى تصدرها مكتبة الإسكندرية، ويركز على بعض الملامح التراثية فى المجتمع المصرى الذى يتسم بالتنوع والثراء الثقافي، فضلا عن الحديث عن عدد من المئويات التاريخية لشخصيات وأحداث بارزة.

تناول الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية فى الافتتاحية، شخصيتين رحلا عن عالمنا فى السنوات الأخيرة هما الدكتور حامد عمار، رائد التربية، والدكتور محمود حمدى زقزوق، أستاذ الفلسفة الإسلامية المرموق، والذى شغل منصب وزير الأوقاف لفترة من الزمن، ورأى أن كليهما يمثلان نموذجا حيا للإبداع فى مجاله، واسهاما فى حركتى التعليم الدينى والمدني. ووصف الفقى الدكتور عمار بأنه "المصرى الغيور العصامى الرائد الذى اقتحم قضايا التعليم بذكاء ووضوح وشفافية"، بينما اعتبر الدكتور زقزوق "معبرا عن وسطية الإسلام، واعتداله، لا يعرف الغلو أو الشطط أو التعصب".

ويشمل العدد عددا من المقالات المهمة، هى "القضاء بين الأدب والسينما المصرية... الوقوف على حافة الواقع" للمستشار والأديب المعروف أشرف العشماوي، و"مئوية حامد عمار معلم الفقراء" للدكتور كمال مغيث، و"ريا وسكينة قضية شغلت خيال المصريين مائة عام" للدكتور سامح فوزي، رئيس تحرير المجلة، و"الطريق إلى سيدى فتح الله العجمي" للدكتور محمد سليمان، و"الملكة فريدة..مئوية ملكة توجت على قلوب المصريين" للباحث محمد غنيمة، و"الموالد الشعبية.. رسالة تسامح من مصر" للدكتورة دعاء بهى الدين، و"الاسكندرية وسنوات المجد الذهبى لصناعة السينما" للكاتب الصحفى محمد المالحي، و"أحياء وحارات القاهرة فى العصر الحديث" للدكتور كمال جمال محمود، و"مشاهد من التنوع الثقافى المصري" للدكتورة سحر حسن أحمد.

وتُعد مجلة "ذاكرة مصر" واحدة من أكثر إصدارات المكتبة مبيعا فى معارض الكتاب التى نظمت داخل مصر وخارجها عام 2021، حيث قدمت عددا من الأعداد المهمة التى تناولت جوانب الحياة المصرية فى تجلياتها التاريخية والثقافية المبدعة، منها عدد خاص عن نهر النيل، وآخر عن تاريخ المصايف المصرية، وتستعد المجلة لإصدار عدد خاص عن صفحات من تاريخ العمل الأهلى فى مصر خلال أسابيع، وذلك تمشيا مع إعتبار 2022 عام المجتمع المدني.

تصدر "ذاكرة مصر" كل ثلاثة شهور، وتقوم مؤسسة "أخبار اليوم" بتوزيعها على باعة الصحف بموجب تعاقد خاص مع مكتبة الاسكندرية، فى الوقت الذى تباع فيه فى منافذ البيع التابعة للمكتبة.