اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية : فتح باب التسجيل لبرنامج الماجستير فى الدراسات الهلينستية

الإثنين، 03 يناير 2022 11:31 ص
مكتبة الإسكندرية : فتح باب التسجيل لبرنامج الماجستير فى الدراسات الهلينستية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تعلن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، فتح باب التسجيل لبرنامج الماجستير في الدراسات الهلينستية لخريجي الجامعات، في الفترة من 1 إلى 15 يناير 2022.
 
برنامج الماجستير هو نتاج التعاون بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وجامعة الإسكندرية. وهو متاح في أربعة مجالات؛ هي: التاريخ، والأدب، والفن والآثار والعمارة والفلسفة، والعلوم. ويتم التدريس بالبرنامج باللغة الإنجليزية.
 
ويوفر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس منحة بنسبة 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين (تطبق الشروط والأحكام). ويشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلًا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد. أما الطلاب الحاصلين على ليسانس أو بكالوريوس في تخصصات أخرى، فيمكنهم الحصول على دبلومة تأهيلية قبل التسجيل لدرجة الماجستير. 
 
 

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