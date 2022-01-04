مصرع طفلين وإجلاء الآلاف فى فيضانات إندونيسيا

كتب وكالات

قتل طفلان وأجلى نحو 24 ألف شخص إثر فيضانات عارمة اجتاحت جزيرة سومطرة الإندونيسية، يعزو مدافعون عن البيئة أسبابها إلى تأثير إزالة الغابات.

وأدت الأمطار الغزيرة التى هطلت على شمال الجزيرة الإندونيسية منذ 31 ديسمبر إلى فيضان الأنهار ورفع منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار فى المناطق السكنية، بحسب وكالة إدارة الكوارث المحلية، بحسب "روسيا اليوم" .

ووصف سكان محليون تلك الفيضانات بأنها الأسوأ التى تسهدها البلاد.

وأعلنت سلطات إقليم أتشيه (شمال) حالة الطوارئ بعد الكارثة التى دمرت مبانى عامة وبنى تحتية ومناطق زراعية.

وفى مقاطعة جامبى الزراعية وسط سومطرة، تضرر 24 ألف شخص من الفيضانات التى لم تسفر عن وقوع ضحايا. وترتبط هذه الفيضانات ارتباطا وثيقا بانحسار الغابات فى مناطق تشتهر بمزارع زيت النخيل، بحسب منظمة "والهي" البيئية.