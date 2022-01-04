تشريد الآلاف جراء الفيضانات في إندونيسيا .. فيديو

كتب: إيهاب محمد

تسببت الأمطار الغزيرة التى ضربت إندونيسيا فى الأيام الماضية فى حدوث فيضانات وانهيارات طينية فى إقليم أتشيه، وفقا لموقع يورو نيوز.

الأمر الذى استدعى فرض حالة الطوارئ فى الإقليم لمدة 14 يومًا، بعد أن تسببت الفيضانات بنزوح آلاف السكان من منازلهم.

وتظهر لقطات مصورة المواطنين وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية ويحاولون سباحة الخروج من المنطقة، وآخرين وهم يحاولون دفع سياراتهم العالقة وسط مياه الفيضانات.



اثر الفيضانات

فى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية أمس الإثنين أنها رصدت حتى الآن 152 إصابة بمتغير فيروس كورونا "أوميكرون" على مستوى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان أصدرته الوزارة القول إن الحالات تضمن 146 حالة واردة من الخارج وستة حالات انتقال محلية، مضيفة أن نصف المرضى لم تظهر عليهم أعراض، والنصف الآخر بدا عليهم مرض خفيف.

وأضاف "إنهم لا يحتاجون إلى الأكسجين، وحتى الآن، لم يكن أحد بحاجة إلى علاج جاد فى المستشفى، فقط الأدوية والفيتامينات."

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السنغافورية أنها رصدت 187 إصابة بأوميكرون حتى الآن على مستوى البلاد.