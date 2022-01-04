مدير تعليم القليوبية يكرم الطالبة "رحمة" الأولى فى مسابقة المبتكر الصغير

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، التلميذة الموهوبة رحمة أنس شعبان بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية بإدارة طوخ التعليمية، لحصولها على المركز الأول فى مسابقة المبتكر الصغير على مستوى المحافظة وتصعيدها على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

جاء التكريم بحضور بليغ بدوى مدير إدارة التجريبيات بالمديرية، وياسر الفقى مدير التجريبيات بطوخ، ومحمود فاروق قايد مدير المدرسة، ومروة شاكر مشرفة بالمدرسة.

واستمع وكيل الوزارة، للتلميذة رحمة وللمشروع المتميز "مشروع الطاقة البديلة وهو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، حيث أبدى إعجابه بالمشروع وتمنى لها مستقبل باهر.

وحث الدكتور ياسر محمود، الطالبة على الاستمرار فى طريق التميز والإبداع والمشاركة فى المزيد من الفعاليات لتطوير نفسها واكتساب المزيد من المهارات، كما قدم عبارات الشكر والامتنان لإدارة التجريبات بالمديرية وإدارة طوخ التعليمية، وقدم الشكر لإدارة المدرسة لتشجيعها للمتميزين والموهوبين وحثهم على الاستمرار والتطوير ودعمهم باستمرار للموهوبين.