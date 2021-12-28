"مدير تعليم القليوبية" يكرم الطلاب الموهوبين والمتميزين بمدرسة قليوب الرسمية لغات

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب الموهوبين رياضيا من طلاب مدرسة قليوب الرسمية المتميزة لغات بإدارة قليوب التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تكريم الطالب مصطفي محمود بدر لفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبيا سنغافوره أمريكا في مسابقة الرياضيات، والطالب محمد محمد عبدالسلام لفوزه بالميدالية الفضية في أولمبياد سنغافورة أمريكا في مسابقة الرياضيات، وكذلك الطالب يوسف هشام عمر، لفوزه بالميدالية البرونزية، وتكريم طارق حلمي جودة محمد مدير مدرسة قليوب الرسمية المتميزة لغات ومجهوداته المتميزة في العملية التعليمية ودعمه للطلاب الموهوبين والمتميزين في المدرسة.

كما تم تكريم داليا محمد كمال أحمد الحداد مدير مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين بإدارة قليوب التعليمية لجهودها المتميزة في العملية التعليمية، جاء ذلك بحضور يحيى الدسوقي مدير إدارة قليوب التعليمية.

وهنأ وكيل الوزارة، الطلاب الفائزين والمتميزين، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح، مشيرا إلى حرص المديرية الدائم على دعم المنظومة التعليمية، وحث المدارس والطلاب على التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين الطلاب وإبراز الأنشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات، من أجل خلق جيل واعي يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي الذي نعيشه.