محافظ بنى سويف يتابع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى قطاع التعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى الحالى 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتى من المقرر أن تبدأ فى الخامس عشر من يناير الجارى وتختتم فى الثالث من فبراير المقبل.

وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

من جهته، أوضح محمد عبد التواب وكيل التعليم، أنه تم عقد اجتماع بحضور مديرى التعليم العام والخدمات التربوية، وموجهى عموم المواد الدراسية لمراجعة خطة المديرية استعدادا لبداية امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين وان تكون المتابعة واقعية من خلال معايير ومقاييس محددة لقياس أداء المعلم فى الفصل ووضع برامج تدريبية لفنيات المتابعة للموجهين.

وأشار "عبد التواب" إلى أنه تم التشديد على أن تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات وخالية من الأخطاء الإملائية والمطبعية وبعيدة عن الأسئلة السياسية والدينية، مع التنبية بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التى تواجه العملية الامتحانية.