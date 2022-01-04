إنشاء مدرسة بني عدى المجمعة الابتدائية ضمن حياة كريمة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على استمرار العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أن قرية بنى عدى تشهد عملية إنشاء مدرسة بنى عدى المجمعة الابتدائية "1" والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 5 ملايين و140 ألف جنيه، تضيف 18 فصلاً، وذلك ضمن 26 مشروعا يتم تنفيذه فى قطاع التعليم بمركز ناصر.

وأضاف على يوسف، أن القرية تشهد انشاء المجمع الخدمى ببنى عدي، ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وتشمل قرى "دنديل، دلاص، الحمام، اشمنت، بهبشين"، والتى ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين.