محافظ المنوفية يتفقد قصر ثقافة شبين الكوم ويعلن جاهزيته للافتتاح

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أنه جارى الانتهاء من كافة أعمال الحماية المدنية بقصر ثقافة شبين الكوم، مؤكداً جاهزيته للافتتاح، وذلك بعد تعثره لفترة دامت أكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أنه سيجرى افتتاحه في بدايات شهر فبراير المقبل بعد التنسيق مع وزيرة الثقافة، وذلك تزامناً مع بداية عرض مسرحي مجاني سيعرض لمدة 10 أيام بقصر الثقافة، كما أكد المحافظ أهمية الدور الرائد لقصور الثقافة في نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء وبناء فكر الشباب، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لقصر ثقافة شبين الكوم، رافقه نائبه محمد موسي، تفقد خلالها محافظ المنوفية لقاعات مبنى قصر ثقافة شبين الكوم لمتابعة التجهيزات الفنية وتنفيذ المراحل النهائية.
وأوضحت هالة السعيد القائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة المنوفية، أنه جاري الانتهاء من بعض ملاحظات إدارة الحماية المدنية علي نظام الإطفاء والإنذار الآلي للحريق بالمبنى، مشيرةً إلى أنه سيجرى الانتهاء من تنفيذ كافة التشطيبات النهائية من خلال الشركة المنفذة عقب تقرير إدارة الحماية المدنية.
وأضاف محافظ المنوفية، أن قصر ثقافة شبين الكوم صرح تثقيفي وتنويري لأهالي وأبناء محافظة المنوفية، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في إنجاز وإزالة المعوقات للمشروعات ذات النفع العام، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لتوريد الأثاث والفرش بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.
الجدير بالذكر أن قصر ثقافة شبين الكوم يحتوي على مسرح قائم على مساحة 3300 م2 ويضم 490 مقعدا (صالة، بلكون) ومجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لاستيعاب جميع العروض المسرحية، وكذا قاعة كبار الزوار والأقسام الإدارية والتي تضم مبني الأنشطة والمكتبة العامة وقاعة متعددة الأغراض وقاعة تكنولوجيا المعلومات والسنيما الخاصة بالمبني الإداري، والذي يحتوي على 285 مقعدا، كما أنه مجهز بأحدث المعدات والإضاءة والصوتيات الحديثة.
وأوضحت هالة السعيد القائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة المنوفية، أنه جاري الانتهاء من بعض ملاحظات إدارة الحماية المدنية علي نظام الإطفاء والإنذار الآلي للحريق بالمبنى، مشيرةً إلى أنه سيجرى الانتهاء من تنفيذ كافة التشطيبات النهائية من خلال الشركة المنفذة عقب تقرير إدارة الحماية المدنية.
وأضاف محافظ المنوفية، أن قصر ثقافة شبين الكوم صرح تثقيفي وتنويري لأهالي وأبناء محافظة المنوفية، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في إنجاز وإزالة المعوقات للمشروعات ذات النفع العام، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لتوريد الأثاث والفرش بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.
الجدير بالذكر أن قصر ثقافة شبين الكوم يحتوي على مسرح قائم على مساحة 3300 م2 ويضم 490 مقعدا (صالة، بلكون) ومجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لاستيعاب جميع العروض المسرحية، وكذا قاعة كبار الزوار والأقسام الإدارية والتي تضم مبني الأنشطة والمكتبة العامة وقاعة متعددة الأغراض وقاعة تكنولوجيا المعلومات والسنيما الخاصة بالمبني الإداري، والذي يحتوي على 285 مقعدا، كما أنه مجهز بأحدث المعدات والإضاءة والصوتيات الحديثة.
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