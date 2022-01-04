اليوم السابع
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بدء اختبارات المتقدمين لمنحة وزارة الاتصالات بقرى أشمون فى المنوفية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:26 م
بدء اختبارات المتقدمين لمنحة وزارة الاتصالات بقرى أشمون فى المنوفية وزارة الاتصالات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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انطلقت اليوم اختبارات المتقدمين على الدورات التدريبية المجانية بشهادات معتمدة، والتى أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجى المعلومات من خلال الندوات التوعية التى تعقد أسبوعياً بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وكذا على الموقع الإلكترونى للوزارة للاستفاده من الخدمات التى تقدمها الحكومة لرفع الوعى الفكرى والثقافى لدى المواطنين والشباب وطلاب الجامعة والخريجين، وكذا العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وتجرى أعمال التدريبات والإختبارات تحت إشراف وبحضور المهندس محمد صلاح أخصائى المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجى المعلومات، والمهندس على عبد السلام أخصائى التدريب بالوزارة وذلك بالمراكز التديبية المعتمدة من وزارة الاتصالات بقرى مركز أشمون، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة رقمية، فى إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياه كريمة، وتحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون.

من جانبه، وجه المهندس سامى سرور، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية حضور الندوات التى تجرى إقامتها أسبوعياً بقرى مركز أشمون وحثهم على حضورها لمواكبة عصر جديد قائم على التحول الرقمى وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم، وحثهم أيضاً بضرورة التسجيل على موقع وزارة الاتصالات للاستفادة بالخدمات المجانية التى تقدمها الحكومة ووزارة الاتصالات، وذلك عن طريق الرابط التالى:- https://www.basicict.gov.eg/hayaKarimaRegForm.aspx


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