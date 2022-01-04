اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:08 م
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لجنة بالرقابة المالية ترفض تظلمات مقدمة من "الأهلي للتنمية" وشركة سعودية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:42 م
لجنة بالرقابة المالية ترفض تظلمات مقدمة من "الأهلي للتنمية" وشركة سعودية الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بعدم قبول التظلم رقم 23 لسنة 2021 والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة عبد القادر بن عبد المحسن المهيدب وأولاده (شركة سعودية) ضد قرار الهيئة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المساهمين الرئيسين لشركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدنجز بي ال سي وأخرين وأحقية المتظلم في اللجوء للقضاء، لانتفاء القرار الإداري.
 
كما أصدرت اللجنة، قرارًا بعدم قبول التظلم رقم 26 لسنة 2021 والمقدم من شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ضد هيئة الرقابة المالية لإلغاء المخالفات الواردة بالإنذار الصادر وفقًا للمادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمشمول بكتاب الإدارة المركزية للإلزام، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
 

لجنة التظلمات

هيئة الرقابة المالية

الاهلى للتنمية والاستثمار

عبد القادر المهيدب

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