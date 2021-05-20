ارتفاع سهم التشخيص المتكاملة بنسبة 367% في أول جلسة تداول بالبورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة "انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي"، بنسبة 367.01% خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، أول جلسة تداول بالبورصة المصرية ، من 3.94 جنيه إلى 18.4 جنيه بحجم تداول 633.7 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون جنيه لعدد 166 صفقة.

وسمحت البورصة المصرية، ببدء التداول على الورقة المالية انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي اعتبارًا من اليوم الخميس، بسعر فتح (السعر المرجعي) 3.94 جنيه للسهم (بما يعادل تقريباً القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 دولار أمريكي بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزي للأوراق المالية) وهو الذى لا يجاوز متوسط أسعار اقفالات السهم في بورصة لندن خلال الخمسة جلسات السابقة على التداول (17.25 جنيه للسهم) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقًا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وافتتح الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وقيادات شركة التشخيص المتكاملة القابضة (المدرجة في بورصة لندن، جلسة تداول اليوم الخميس، بمناسبة بدء التداول على أسهم الشركة المقومة بالجنيه المصري التي تم قيدها بجداول البورصة المصرية قيد مزدوج مع بورصة لندن والبالغ عددها 600 مليون سهم، وسيسمح التداول على الأسهم في بورصتي لندن ومصر، وهو ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز معدلات السيولة والتداول في البورصة المصرية ويتيح أوراق مالية جديدة للتداول.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن امتنانه ببدء التداول على أسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، صاحبة ثاني طرح بالبورصة خلال هذا العام، وأول من قام بتنفيذ عملية قيد مزدوج بين بورصة لندن وبورصة مصر في القطاع الطبي، لافتا أن الشركة تحظى برأسمال سوقي يتجاوز 650 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 10 مليار جنيه)، مما يضيف جاذبية كبيرة للسوق المصرية باعتبارها البوابة الأولى لدخول أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن البورصة المصرية ستشهد عدة طروحات متوقعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يمثل عام 2021 عامًا مميزًا بالنسبة للبورصة المصرية بشكل خاص وقطاع الأعمال في مصر بشكل عام، مؤكدا أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشركات الراغبة في القيد والتداول لتعزيز السيولة والتداول في السوق المصري.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال قامتا بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما قام بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي).