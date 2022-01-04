غلق 249 محلا مخالفا و28 مقهى والتحفظ على 15809 حالات إشغال بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

أسفرت هذه الحملات عن غلق 249 محل مخالف، و28 مقهى والتحفظ على 15809حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 400 الف محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و400 الف جنيه على المحلات الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء ، والجهات المعنية.