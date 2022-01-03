حملات مفاجئة على المطاعم والمحال والكافيهات لمنع انتشار القمامة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات، للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة ومنع إنتشار القمامة في شوارع المحافظة والتصدي لظاهرة النباشين .



وشدد الشريف فى بيان اليوم ، على رؤساء الأحياء، بالضرب بيد من حديد على غير الملتزمين بإحترام قواعد النظافة لما لها من أثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ ولما تمثله من إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



وفى هذا الصدد؛ قامت إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة وإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية ، بحملة مفاجئة خلال الأيام الماضية تم خلالها تحرير 20 محضر ، للحد من المخالفات البيئة بالطريق الصحراوي في نطاق حي العامرية ، والكيلو 21 في نطاق حي العجمي ، كما تم ضبط عدد من النباشين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة .



وأكدت المهندسة رشا شوقي ،مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية يتم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لشن حملات مفاجئة ودورية لردع المخالفين والحد من أي ظاهرة يمكنها أن تضر بالبيئة بكافة أحياء الأسكندرية.



وأضافت أنه يتم التعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال تحرير محاضر وفرض غرامات رادعة، مشيرة إلى أنه تم التشديد على أصحاب المنشآت بضرورة توفر صناديق قمامة بالمحال وعدم إلقاء القمامة في الطريق العام وفي غير الأماكن المخصصة لها.







الحملات المفاجئة على المطاعم والمحال والكافيهات



الحملات المفاجئة



جانب من الحدث



جانب من الحملات المفاجئة على المطاعم والمحال والكافيهات



جانب من الحملات



حملات مفاجئة على المطاعم والمحال والكافيهات











