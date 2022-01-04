أعلن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أنه قرر التركيز على مكافحة كورونا بدلا من زيارة الولايات المتحدة وأستراليا، والتى كانت مقررة منتصف يناير الجارى لإجراء محادثات قمة قبل بدء جلسة البرلمان العادية.
وقال كيشيدا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إنه كان يسعى للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بهدف تعزيز دبلوماسية مؤتمرات القمة هذا العام.
وكان كيشيدا قد أعرب عن رغبته فى زيارة الولايات المتحدة أثناء قمة المناخ التى تم عقدها فى مدينة جلاسجو، حيث اجتمع مع بايدن للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا جديدا للوزراء في اليابان يوم الرابع من أكتوبر الماضي.
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