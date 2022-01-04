وقال كيشيدا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إنه كان يسعى للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بهدف تعزيز دبلوماسية مؤتمرات القمة هذا العام.

وكان كيشيدا قد أعرب عن رغبته فى زيارة الولايات المتحدة أثناء قمة المناخ التى تم عقدها فى مدينة جلاسجو، حيث اجتمع مع بايدن للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا جديدا للوزراء في اليابان يوم الرابع من أكتوبر الماضي.

