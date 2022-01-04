اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:34 م
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باحتفالية شركة المياه بعام 2022..

رئيس مياه الأقصر يؤكد على التعاون بين المؤسسات لدعم قرى إسنا وأرمنت

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:18 م
رئيس مياه الأقصر يؤكد على التعاون بين المؤسسات لدعم قرى إسنا وأرمنت رئيس شركة مياه الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على أهمية التعاون مع المؤسسات الداعمة للمجتمع المدنى، حيث أنه فى المرحلة الحالية تولى لها الدولة إهتمام كبير فى ظل المشروع القومى حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى يتم تنفيذها حالياً داخل قرى إسنا وأرمنت.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على أهمية تكثيف العمل للوصول إلى كافة المواطنين بمحافظة الأقصر، حيث جاء ذلك فى إطار الإحتفالية بالعام الجديد 2022، والتى أقامتها إدارة العلاقات العامة والتوعية بالشركة، بحضور مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الاوقاف.

وخلال الاحتفالية تحدثت كل جهة من الحضور، عن أوجه التعاون بينها وبين شركة مياه الأقصر، حيث ألقى الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، كلمة عن أهمية الاقتصاد فى المياه، ومدير التضامن تحدث عن المشاركة المجتمعية وتعاون الجمعيات مع إدارات الشركة المختلفة، ومدير الخدمة العامة عن دور المكلفات فى العمل بإدارات الشركة المختلفه وإكتساب الخبارات، وفى نهاية الحفل كرم اللواء محمد يحيى رئيس الشركة الحضور جميعاً لدورهم فى دعم الشركة ومشروعاتها فى قري حياة كريمة.

وفى نفس السياق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس الشركة، تفاصيل حصاد عام 2021 فى المشروعات المختلفة ونسب التنفيذ لمحطات المياه ومحطات الصرف الصحى وخدمة القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشملت إنجازات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى مجال نقل مرافق وخطة الرصف بمركز إسنا نسبة التنفيذ 98 ٪ والتكلفة 90.522 مليون جنيه، وفى مركز أرمنت بلغت نسب التنفيذ 95% والتكلفة 50.141 مليون جنيه، وذلك بإجمالى 140.700 مليون جنيه، وفى مجال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأقطار مختلفة، بقرى مخدومة صرف صحى إسنا بلغت نسب التنفيذ 100٪ والتكلفة  46.200 مليون جنيه، وفى شبكات مياه إسنا بلغت نسب التنفيذ 100٪ والتكلفة 48.500 مليون جنيه، وبالنسبة لدخول محطات جديدة بإسنا بلغت نسب التنفيذ 83٪ والتكلفة 37.100مليون جنيه بإجمالى 131.800 مليون جنية، أما المحطات بإسنا وأرمنت فقد بلغت نسب التنفيذ 100٪ وبلغت التكلفة 33.500 مليون جنيه.

 

إحتفالية شركة المياه بالأقصر بقدوم عام 2022
إحتفالية شركة المياه بالأقصر بقدوم عام 2022

 

تكريم رئيس شركة المياه لوكيل الأوقاف بعد التعاون
تكريم رئيس شركة المياه لوكيل الأوقاف بعد التعاون

 

تكريم قيادات شركة المياه خلال الاحتفالية
تكريم قيادات شركة المياه خلال الاحتفالية

 

قيادات شركة المياه والأوقاف والتضامن خلال الفعاليات
قيادات شركة المياه والأوقاف والتضامن خلال الفعاليات

 


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