اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:51 م
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صور.. شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات المنعقدة فى أسيوط

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:04 م
صور.. شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات المنعقدة فى أسيوط شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات
الأقصر – أحمد مرعى

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شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فى أعمال الورشة التدريبية المقامه بمحافظة أسيوط بحضور عدد 5 شركات مياه، وذلك تحت عنوان: "الإلمام بالقوانين المنظمة لجوده مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات"، وفي إطار تطبيق المنظومة التدريبية على جميع مديري المحطات والشبكات في جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه لما تحتويه من برامج فنية وإدارية وخاصة الأزمات وكيفية إدارتها طبقا للمعايير القياسية.

وشارك فى فعاليات الدورة شركات مياه ( الأقصر و قنا، سوهاج و المنيا، البحر الأحمر ) ومهندسين ودكاتره مدربين من الشركة القابضة، وذلك بهدف تطوير قدرات ومهارات مديري محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للوصول إلى مستوى الأداء المستهدف في إدارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ومثل الحضور من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر كل من المهندس قناوى احمد حسن مدير الصرف الصجى بشركة مياه إسنا، والمهندس الحسين شيخون مدير إدارة الصيانة بشركة الأقصر، وحمدى أحمد فنى رئيس شبكات، كما تمت الإشادة بدور شركة الأقصر لتقديمها بعض الحلول للمشاكل والأزمات التى واجهتهم أثناء الصيانة وإدارة الأزمات وكيفية التعامل معها، وذلك لتبادل الخبرات مع زملائهم بالشركات التابعة والإستفاده منها، وأيضاً تم عرض فكرة جهاز يعمل على تصوير وعرض مابداخل المواسير من عيوب من قبل شركة الاقصر ويستطيع تحديد مكان العطل أو إنسداد الماسوره أثناء إجراء أعمال الصيانه مما أدهش المحاضرين والحضور من الشركات التابعه وتم طره الفكره بهدف تطبيقها فى باقى الشركات نظرا لتكلفتها  البسيطة وسهولة صيانتها وأنها تؤدى الغرض المطلوب مقارنة  بمثيلتها التى تتجاوز الملايين من الجنيهات.

شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات (1)
شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات (1)

 

شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات (2)
شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات (2)

 

شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات (3)
شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات (3)

 

شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات (4)
شركة مياه الأقصر تشارك فى ورشة مديرى المحطات والشبكات (4)

 


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