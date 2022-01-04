اليوم السابع
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توقف طريق سريع فى واشنطن واحتجاز الآلاف 11 ساعة بسبب عاصفة ثلجية.. فيديو

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:54 م
توقف طريق سريع فى واشنطن واحتجاز الآلاف 11 ساعة بسبب عاصفة ثلجية.. فيديو واشنطن
كتبت: نهال أبو السعود

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تقطعت السبل بالآلاف من السائقين طوال الليل على الطريق السريع خارج العاصمة واشنطن يوم الثلاثاء بعد 11 ساعة من توقف الناس في سياراتهم ، كانت بعض السيارات تتحرك على الجانب الشمالي من الطريق السريع ، حسبما أفاد مراسل إن بي سي نيوز.

 

وأضاف أن بعض السائقين أوقفوا سياراتهم للحفاظ على الغاز بينما تُرك آخرون دون طعام أو ماء طوال الليل ، واصفًا التجربة بـ "البائسة" على على شبكة إن بي سي.

 

وقال على تويتر: "هناك أميال وأميال من الأشخاص الذين تم دعمهم طوال الليل وما زالوا ينتظرون في سياراتهم." يصف تجربته عندما علق في سيارته مع كلبه طوال الليل على الطريق في فيرجينيا بعد أن ضربت عاصفة شتوية.

 

قال أيضًا إنه لا توجد علامات على مركبات طوارئ يمكنه رؤيتها رغم أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب عدم تمكنهم من الاقتراب من موقعه.

بدأ كابوس المرور بعد تحطم عدة شاحنات نتيجة لعاصفة ثلجية كبيرة تركت الطرق مغطاة بالثلوج والجليد ، حسبما أفادت قناة إن بي سي 4 في واشنطن.

 

السناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) كان أيضًا من بين أولئك العالقين على الطريق السريع، وكتب على تويتر: "بدأت رحلتي العادية التي تستغرق ساعتين إلى العاصمة في الساعة الواحدة ظهرًا أمس. بعد 19 ساعة ، ما زلت غير قريب من مبنى الكابيتول ،"

 

وغرد المراسل أيضًا: "بعد مرور 5 ساعات تقريبًا ، شعرت وكأنها تحولت من كونها غير مريحة حقًا إلى مخيفة بعض الشيء لا توجد وسيلة لوصول العاملين في المجال الطبي أو الطوارئ إلى الأشخاص العالقين في هذا".


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