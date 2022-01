توقف طريق سريع فى واشنطن واحتجاز الآلاف 11 ساعة بسبب عاصفة ثلجية.. فيديو

تقطعت السبل بالآلاف من السائقين طوال الليل على الطريق السريع خارج العاصمة واشنطن يوم الثلاثاء بعد 11 ساعة من توقف الناس في سياراتهم ، كانت بعض السيارات تتحرك على الجانب الشمالي من الطريق السريع ، حسبما أفاد مراسل إن بي سي نيوز.

وأضاف أن بعض السائقين أوقفوا سياراتهم للحفاظ على الغاز بينما تُرك آخرون دون طعام أو ماء طوال الليل ، واصفًا التجربة بـ "البائسة" على على شبكة إن بي سي.

وقال على تويتر: "هناك أميال وأميال من الأشخاص الذين تم دعمهم طوال الليل وما زالوا ينتظرون في سياراتهم." يصف تجربته عندما علق في سيارته مع كلبه طوال الليل على الطريق في فيرجينيا بعد أن ضربت عاصفة شتوية.

قال أيضًا إنه لا توجد علامات على مركبات طوارئ يمكنه رؤيتها رغم أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب عدم تمكنهم من الاقتراب من موقعه.

“There are miles and miles of people who have been backed up all night and are still waiting in their cars.”@JoshNBCNews describes his experience being stuck in his car with his dog overnight on I-95 in Virginia after a winter storm slammed the area. pic.twitter.com/dgpfAXRGuZ