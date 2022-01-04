المؤبد لموظف وفنى تبريد وميكانيكى بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة والمستشار دكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد، بمعاقبة ميكانيكي وفني تبريد وموظف بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100ألف جنيه، لإدانتهم في القضية رقم 19157 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر اكتوبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق ، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم، بقيام كل من " ع . ي . ح " 43عاما ميكانيكي سيارات ، ومقيم بدائرة القسم ، و " ح . ش . ع " 20عاما فني تبريد ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، و " أ . ص . م " 42عاما موظف في جراج، ومقيم بأحدي قري مركز الزقازيق ،بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة جوهر الهيروين المخدر.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش و علبة سجائر تحوي 105 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبحوزة الثاني 30 لفافة لجوهر الهيروين وسلاح أبيض مطواة، وبحوزة المتهم الثالث 15 لفافة لذات المخدر، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.